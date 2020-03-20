Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-19

Прототипы отечественных вакцин для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в самое короткое время разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препараты созданы на базе шести различных технологических платформ. Их испытания на лабораторных животных стартовали 16 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что при разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования на чувствительных лабораторных животных. Обычно для этого используются лабораторные мыши, крысы, хорьки, низшие приматы и другие. Этот этап обязателен, поскольку позволяет убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.

По словам ученых, исследования на клеточных культурах не способны дать ответы на все важные вопросы, поскольку живые организмы устроены намного сложнее. Невозможно моделировать иммунный ответ на новые вакцины, нельзя оценить эффективность препарата в защите от заражения смертоносным вирусом. Также испытания на животных помогают определить необходимую дозу, сроки, частоту и способ вакцинации.

«По состоянию на 16 марта ученые ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин», — сказано в сообщении.

В ходе исследований определят наиболее перспективные и безопасные прототипы вакцин, обеспечивающие формирование необходимого иммунного ответа организма. По мнению ученых, внедрение препарата «будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года».

Накануне стало известно о том, что в гонку разработчиков вакцин против COVID-19 вступили китайские военные медики. Ранее «Ридус» публиковал материал, в котором рассказывается об этапах производства препаратов для борьбы с опасными вирусами и сложностями при их разработке.