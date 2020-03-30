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Аэропорт Шереметьево получил сообщение о «минировании» шести самолетов

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Информация о «минировании» шести самолетов в России поступила на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

«Все самолеты находятся в полете», — уточнил собеседник агентства.

Подобные анонимные угрозы взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время уже были «заминированы» около 100 рейсов. Во всех случаях тревога была ложной.

Только 21 марта были «заминированы» 13 самолетов, что является рекордом.

Таким способом вымогатели пытаются терроризировать авиационные службы, требуя биткоины в обмен на отказ от сообщений.

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