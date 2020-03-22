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202217

Вымогатели «заминировали» восемь российских самолетов за сутки

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© Википедия

© Википедия

Сообщения о «минировании» восьми самолетов поступили 22 марта на электронную почту аэропорта Шереметьево. Все рейсы завершились благополучно. Ни на одном из приземлившихся в аэропортах назначения бортов не нашли подозрительных предметов.

По данным ТАСС, последний из «заминированных» самолетов приземлился в Москве в Домодедово. Он летел из Иркутска.

Также злоумышленники сообщили о взрывных устройствах на борту лайнеров, выполнявших рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Пермь, Уфу и из Астрахани, Хабаровска, Владивостока в Москву.

21 марта был «заминировано» 13 самолетов, что пока стало рекордом. Вымогатели с 3 марта пытаются терроризировать авиационные службы, требуя биткойны в обмен на отказ от сообщений. За это время более 50 рейсов оказались «под угрозой». Во всех случаях тревога была ложной.

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