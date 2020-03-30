В Албании разрешили выходить из дома лишь по sms

Власти Албании с 30 марта вводят новую процедуру получения разрешения для выхода на улицу. Всем гражданам предлагается отправлять sms-сообщения или заполнять специальную форму на сайте в интернете. Покинуть дом можно на один час в строго отведенный на это промежуток времени — с 05:00 до 13:00. Срок рассмотрения заявления — одни сутки.

О новом распорядке предупредило сограждан посольство России в Республике Албания. При отправке сообщения в нем нужно указать номер и серию паспорта, а также планируемое время выхода на улицу.

«Обращаем ваше внимание, что разрешение на выход из дома придет в формате ответного sms-сообщения (время ожидания — до 24 часов). Разрешение действует один час. Запрашивать его можно только на время разрешенного периода нахождения на улице — с 05:00 до 13:00», — сказано в сообщении посольства.

Для каждого следующего разрешения придется снова отправлять сообщение, которое и является подтверждающим документом для полиции.

«Не удаляйте его и носите всегда с собой телефон и паспорт! Выход на улицу без разрешения наказывается штрафом. С 13:00 выходить на улицу категорически запрещено!» — подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно о том, что сообщения о комендантском часе в Московской области оказались ложными. Полицейские, распространявшие неточную информацию, понесут наказание.

