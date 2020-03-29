После побега москвички с коронавирусом из больницы в ее доме ввели карантин

Жительница Москвы с подтвержденным коронавирусом совершила побег из городской больницы № 40 (Коммунарки) и отправилась домой.

Как сообщает Baza, в результате за ней послали отряд полиции вместе с медиками.

Поскольку женщина отказалась открывать дверь, это пришлось сделать специально вызванным спасателям. Они сняли дверь с петель, после чего беглянку увезли обратно в больницу.

Из-за побега заболевшей COVID-19 во всех подъездах дома, где она проживает, была проведена химобработка, а конкретно в ее подъезде ввели строгий карантин, пишет паблик.

По данным РЕН ТВ, женщина покинула медучреждение и поехала к себе в квартиру на Профсоюзной улице. При этом она успела пообщаться с тремя соседями, которым теперь придется сдавать анализы на коронавирус, сообщает телеканал.



Накануне стало известно, что на жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина, было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ридус» писал о том, что россиянам за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Такие данные содержатся в тексте правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму.

За последние сутки в Москве выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заболевших составило 1014 человек. Всего в России коронавирусом заразились 1534 человека, умерли 8 человек, выздоровели 64.

