найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

1012874

После побега москвички с коронавирусом из больницы в ее доме ввели карантин

Small f1a6d446e0
© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Жительница Москвы с подтвержденным коронавирусом совершила побег из городской больницы № 40 (Коммунарки) и отправилась домой.

Как сообщает Baza, в результате за ней послали отряд полиции вместе с медиками.

Поскольку женщина отказалась открывать дверь, это пришлось сделать специально вызванным спасателям. Они сняли дверь с петель, после чего беглянку увезли обратно в больницу.

Из-за побега заболевшей COVID-19 во всех подъездах дома, где она проживает, была проведена химобработка, а конкретно в ее подъезде ввели строгий карантин, пишет паблик.

По данным РЕН ТВ, женщина покинула медучреждение и поехала к себе в квартиру на Профсоюзной улице. При этом она успела пообщаться с тремя соседями, которым теперь придется сдавать анализы на коронавирус, сообщает телеканал.

Накануне стало известно, что на жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина, было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ридус» писал о том, что россиянам за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Такие данные содержатся в тексте правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму.

За последние сутки в Москве выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заболевших составило 1014 человек. Всего в России коронавирусом заразились 1534 человека, умерли 8 человек, выздоровели 64.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
5 причин посмотреть «Человека-невидимку» всем любителям ужасов
509294читать позжечитаю позже
Здоровье
Мор или обычная простуда: чем COVID-19 отличается от испанки
7028534читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Наука и техника
Петербургские ученые разработали аппарат по удалению раковых клеток

Данное устройство имеет зонд, который внедряется в тело человека в процессе операции.

6030958читать позжечитаю позже

Экология
Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году03 марта

Больше всех достанется Австралии, Северной Америке и Африке.

-106717читать позжечитаю позже