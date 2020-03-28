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По факту побега из карантина возбуждено первое в РФ уголовное дело

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

На жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина, было возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка», уголовная ответственность угрожает 32-летнему жителю Петербурга, который 21 марта вернулся из Швейцарии.

Он был предупрежден в аэропорту о необходимости двухнедельной самоизоляции, однако продолжал выходить на улицу. За нарушение режима мужчину поместили 26 марта на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. Его задержали в Петербурге 28 марта и отправили назад в «Зарю».

По данным издания, это первый известный в России случай, когда в отношении нарушителя условий карантина возбуждается уголовное дело. Раньше за это наказывали по административной статье о неисполнении требований должностного лица.

Отмечается, что статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы, однако к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.

Ранее «Ридус» писал о том, что россиянам за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Такие данные содержатся в тексте правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму.

В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев заболевания, из них половина (114) — в Москве. Всего в стране выявлено 1264 случая заражения. Умерли 7 человек, пятеро из них — в Москве, а двое — в Оренбурге и Петербурге.

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