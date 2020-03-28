«Не искушайте Господа»: врач объяснил, почему не стоит сейчас ходить в храм

Русская православная Церковь отказалась прекращать публичные службы в период эпидемии коронавируса. Пожилым людям, конечно, священники рекомендуют воздерживаться от походов на богослужения до окончания распространения вируса, однако закрывать двери храмов перед «молодыми людьми с крепким здоровьем» РПЦ не планирует.

Заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт» Виктор Егоров объяснил в интервью «Ридусу», почему позиция священнослужителей в корне неверная.

«Самое тяжелое течение болезни у людей старшего возраста. Но переносчиком вируса может стать каждый. Отмечу, что коронавирус живет на различных поверхностях до 17 дней. Речь идет о руках, о посуде, дверных ручках и так далее. Разве молодые люди с крепким здоровьем не могут заразиться и стать переносчиками вируса? Да, иммунитет у всех разный, и у многих болезнь может протекать бессимптомно. Но если такой гражданин дотронется до какой-либо поверхности, а после к этой же поверхности прикоснется, скажем, пенсионер, имеющий ослабленный иммунитет, то, конечно, пожилой человек заболеет, причем почти гарантировано. И неизвестно, какой у него будет исход. Поэтому храмы, как и любые другие общественные места, на мой взгляд, должны быть на время закрыты. Я не понимаю, почему наша церковь не хочет приостанавливать службы, почему Патриарх Кирилл не выступил с призывом временно прекратить посещение храмов», — заявил Егоров.



Если вы не хотите серьезно заболеть или стать переносчиками вируса, то сидите дома, пейте чай с лимоном и корицей, ешьте больше овощей, фруктов, зелени, — добавил врач. — Я сам много лет регулярно хожу в церковь, и моя семья тоже ходит, но сейчас мы решили временно перестать участвовать в богослужениях. Нельзя надеяться только на помощь Создателя. Нужно еще и самим принимать определенные меры, если в стране эпидемия. Тем более, в Священном Писании прямо указано не искушать Господа Бога.

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