В Египет направят еще три самолета для возвращения россиян

Тремя рейсами из Египта будут вывезены в Россию граждане РФ и некоторых стран СНГ, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

Он уточнил, что на 29 марта запланирован вылет одного борта из Шарм-эш-Шейха и двух — из Хургады.

«Набирается еще группа выезжающих, среди которых есть как не уехавшие до сих пор туристы, так и проживающие здесь постоянно россияне и жители соседних с РФ республик», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время до аэропортов в упомянутых городах пытаются добраться своим ходом несколько человек из Каира и Александрии, которые хотят попасть на завтрашние рейсы.

Ранее стало известно, что 26 и 27 марта самолеты авиакомпании Belavia доставили в Россию из египетских курортов более 1 500 человек, которые застряли в Египте из-за закрытия властями страны воздушного сообщения с остальным миром.

Как отмечает ТАСС, в связи с отсутствием чартерного сообщения между Египтом и Россией с момента авиакатастрофы российского самолета на Синае в 20015 году к вывозу граждан России и СНГ была привлечена белорусская авиакомпания Belavia за задолженность перед РФ за аэронавигационные услуги.

В настоящее время прорабатывается вопрос об отправке самолета в Каир, откуда не могут вернуться на родину более 300 российских туристов.

По последним данным, в Египте зарегистрировано 536 случаев заражения коронавирусом, умерли 30 человек. В рамках борьбы с эпидемией власти страны ввели с 25 марта комендантский час. Запрет на авиасообщение с другими странами продлен до 15 апреля.

Ранее «Ридус» писал о том, что во всем мире зарегистрировано уже 614811 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 28282 человека, а выздоровели 137336 заболевших.

