Глава профсоюза АПК оценила меры поддержки трудящихся в период пандемии

На данном этапе предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поддержка малых и средних предприятий в условиях эпидемии коронавируса вполне достаточна, однако в будущем, возможно, понадобится ряд дополнительных мер. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» председатель профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова.

«Те меры, которые предложил Путин, я, безусловно, поддерживаю. Речь идет и о предпринимателях, и об обычных работниках, которые будут жить целую неделю в режиме самоизоляции с сохранением заработной платы. Предприятия получат налоговые преференции, а еще их на год освободят от проверок. Я думаю, через неделю станет известно, как будет развиваться ситуация дальше. Если эпидемия затянется, то правительству и президенту, на мой взгляд, придется подумать о каких-нибудь дополнительных мерах поддержки», — сказала Агапова.

Сейчас губернатор области, где находится подконтрольный нашему профсоюзу санаторий, предположил, что работу оздоровительного учреждения, вероятно, придется приостановить на два месяца, — отметила глава профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ. — Ситуация весьма непростая. Во-первых, надо обзвонить всех клиентов, вернуть им деньги за купленные путевки. А во-вторых, нужно решать проблему с работниками. В санатории на удаленке не поработаешь. Получается, что доходов никаких нет, а платить людям заплату надо. Возможно, придется брать ссуду в банке. Похожие вопросы есть и в сельском хозяйстве, поскольку сейчас наступает сезон весенних полевых работ.

Наталья Агапова призвала всех россиян не нарушать режима самоизоляции и ни в коем случае не пренебрегать индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, антисептиками и так далее. По ее мнению, ответственность за развитие ситуации лежит не только на чиновниках и врачах, но и на каждом гражданине в отдельности.

Пора включить голову и выполнить просьбу властей — посидеть эту неделю дома. Чем раньше мы осознаем личную ответственность, тем скорее эпидемия коронавируса пойдет на спад. А значит, экономические убытки будут минимальными, — заключила Агапова.

Ранее президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Ридусу», что выходная неделя «является, безусловно, нагрузкой на бизнес, однако отечественные предприятия должны это выдержать».

«Здоровье сотрудников — это самое главное. Вместе с тем малому и среднему предпринимательству предоставят налоговые льготы и отсрочку по кредитам, а еще введут мораторий на банкротство. Это серьезные меры, которые, я думаю, перекроют убытки российского бизнеса», — заключил наш собеседник.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи глава государства анонсировал целый ряд мер, направленный на то, чтобы максимально обезопасить россиян в период эпидемии.

А 26 марта президент провел в Москве встречу с представителями предпринимательского сообщества, многие из которых оказались в затруднительном финансовом положении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Путин заверил предпринимателей, что власти внимательно относятся к их потребностям и будут пытаться с «максимальной скоростью реагировать, создавая условия для работы».

Встреча Владимира Путина с предпринимателями

«Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие вот эти два негативных явления моменты в экономике. Правительство находится в постоянном контакте с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит», — подчеркнул глава государства.



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