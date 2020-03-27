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Воспитательницу детсада в Петербурге обвинили в гибели девочки

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© dpa/picture-alliance/ТАСС

© dpa/picture-alliance/ТАСС

В связи с гибелью девочки в детском саду Калининского района Петербурга 29-летней воспитательнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 26 марта обвиняемая, находившаяся на игровой площадке возле детсада во время прогулки с детьми, не обеспечила надлежащий контроль за ними.

В результате из-за недосмотра девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними. Не сумев самостоятельно освободиться, она находилась в таком положении не менее 9 минут 27 секунд, из-за чего получила тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, от которой и скончалась на месте происшествия, сообщается на сайте городского управления СК РФ.

Ранее «Ридус» писал о том, что бывшая воспитательница детского сада в Новодвинске Архангельской области предстанет перед судом по обвинению о неоднократном жестоком обращении с воспитанниками.

Кроме того, в 2018 году сотрудников детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края обвинили в том, что они втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.

Уголовное дело было заведено и против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками.

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