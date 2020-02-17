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Воспитательница детсада в Архангельской области таскала детей за волосы

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© pixabay.com

© pixabay.com

Бывшая воспитательница детского сада в Новодвинске Архангельской области предстанет перед судом по обвинению о неоднократном жестоком обращении с воспитанниками.

В частности, 32-летнюю Елену Пономареву обвиняют в том, что она таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо мальчику.

«В одном случае она нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Также отмечается, что руководство детсада никак не реагировало на вопиющее поведение воспитательницы и не сообщало о данных фактах в правоохранительные органы.

Прокурор Новодвинска Скороуже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. В скором времени оно будет направлено в суд.

Как сообщал «Ридус», бывшая воспитательница детского сада № 67 в Кирове, которая обвиняется в грубом обращении с детьми и скоро предстанет перед судом, ранее была судима.

Также стало известно о том, что воспитательница омского детсада заклеивала детям рты скотчем.

Кроме того, в 2018 году сотрудников детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края обвинили в том, что они втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.

Уголовное дело было заведено и против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками.

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Полковник в отставке погиб в госпитале МВД, обварившись в душе

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Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

Как отмечает агентство, полковник в отставке проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

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