Воспитательница детсада в Архангельской области таскала детей за волосы
- 17 февраля 2020, 18:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывшая воспитательница детского сада в Новодвинске Архангельской области предстанет перед судом по обвинению о неоднократном жестоком обращении с воспитанниками.
В частности, 32-летнюю Елену Пономареву обвиняют в том, что она таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо мальчику.
«В одном случае она нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Также отмечается, что руководство детсада никак не реагировало на вопиющее поведение воспитательницы и не сообщало о данных фактах в правоохранительные органы.
Прокурор Новодвинска Скороуже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. В скором времени оно будет направлено в суд.
Как сообщал «Ридус», бывшая воспитательница детского сада № 67 в Кирове, которая обвиняется в грубом обращении с детьми и скоро предстанет перед судом, ранее была судима.
Также стало известно о том, что воспитательница омского детсада заклеивала детям рты скотчем.
Кроме того, в 2018 году сотрудников детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края обвинили в том, что они втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.
Уголовное дело было заведено и против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками.
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