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За неделю вдвое выросло число бесплатных для россиян онлайн-сервисов

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© "Наша Russia"

© "Наша Russia"

На данный момент россиянам уже доступны 113 бесплатных онлайн-сервисов и кинотеатров, а также предложений от образовательных площадок.

За неделю их число выросло вдвое.

Информация о них размещена на портале ДоступВсем. рф, созданном в рамках акции #МыВместе, сообщает ТАСС.

Этот сайт-агрегатор был запущен 21 марта. На тот момент пользователям было доступно около 50 предложений, однако за неделю к акции присоединились издательство «Альпина», «МВидео», «Билайн», а также многие другие компании и сервисы, которые стали предоставлять бесплатный доступ к своим ресурсам всем желающим, вынужденным оставаться дома из-за пандемии.

«На портале „Доступ всем“ мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой», — отмечается на сайте. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, стали доступнее дистанционные консультации врачей, в открытом доступе есть любые фильмы, сериалы и книги, а также курсы по самообразованию и саморазвитию.

Нужный ресурс пользователи могут выбрать в разделах «Образование», «Культура», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Игры», «Услуги» и «Доставка».

Как ранее писал «Ридус», президент РФ Владимир Путин поручил правительству и телекоммуникационным компаниям ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, отметив особую важность этой работы в условиях распространения коронавирусной инфекции, из-за которой многие вынуждено больше времени проводят дома.

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