Хирург осудил распространение фейка о коронавирусе от его имени

Заведующий отделением хирургии расположенной в Сочи восьмой краснополянской больницы Станислав Яшников опроверг распространявшийся от его имени фейк о том, как будут развиваться события, если население проигнорирует режим самоизоляции в период эпидемии коронавируса. Видео с опровержением господин Яшников выложил в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте, размещенном от имени врача краснополянской больницы, говорилось о том, что в случае несоблюдения карантина произойдет взрывной рост количества заразившихся коронавирусом, и медики просто не смогут оказать им всем помощь.

«В случае взрывного роста количества инфицированных самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных по степени тяжести. Все остальные медики занимаются лечением только больных средней тяжести. „Лёгким“ даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры. Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей», — указано в тексте.

«Я не имею никакого отношения к этой информации, — говорит Яшников. — Наша больница работает в штатном режиме, никакого переполнения нет. Для меня этот текст — полная неожиданность. Я прошу правоохранительные органы пресечь распространение данного фейка».

Видеообращение Станислава Яшникова можно посмотреть здесь.

Впервые фейк о последствиях несоблюдения карантина появился, вероятно, на странице бизнесмена Артура Вельфа. Затем текст перекочевал на страницу к Игорю Скичко, который работает врачом Измайловской больницы на Украине.

Тот факт, что Скичко — врач, придало фейку повышенную степень доверия, в результате чего недостоверная информация начала массово распространяться в Сети.

Напомним, что Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Решение ограничить функционирование организаций с массовым посещением людей связано с необходимостью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

