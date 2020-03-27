Онищенко назвал преступлением снижение цен на алкоголь из-за карантина

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко резко раскритиковал решение некоторых ретейлеров снизить цены на алкоголь из-за карантина.

«Этих преступников… нужно привлечь к ответственности», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, цены следует снижать на хлеб, молоко и мясо, чтобы люди ели нормально, а «потакать низменным чувствам, приверженности к алкоголю, не надо».

Онищенко добавил, что за такую медвежью услугу нужно наказывать очень строгими мерами вплоть до закрытия торговых точек. «Это провокация со стороны бизнеса», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что спиваться россияне не будут, однако потребление алкоголя в таких условиях возрастет.

Как отмечает радиостанция, после продления выходных с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые розничные сети продажи алкоголя начали делать скидки на свою продукцию. В частности, граждан, ранее совершавших покупки в винотеках, уведомляют о снижении цен на спиртное через смс.

Как ранее писал «Ридус», глава государства выступил с экстренным обращением к россиянам в связи с распространением в стране инфекции COVID-19. Путин объявил нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля, при этом заработная плата будет полностью сохранена.

