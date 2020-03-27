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ЦИК скорректировал процесс подготовки к голосованию по Конституции

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Всероссийское голосование по внесению в российскую Конституцию ряда поправок не может быть совмещено с единым днем голосования, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Это разные абсолютно по характеру кампании, они регулируются разными законами», — указала Памфилова.

По ее словам, новую дату голосования по Конституции определят после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация, передает РИА Новости.

Также Памфилова призвала регионы перенести назначенные на апрель-май избирательные кампании. Председатель ЦИК напомнила, что этой весной в семи регионах России были запланированы выборы в местные законодательные органы.

«Даже если в мае ситуация улучшится кардинально, в мае тоже проводить выборы просто нереально, потому что у вас не будет никакой возможности в апреле к ним подготовиться», — заключила Памфилова.

В Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, бары, прочие развлекательные заведения, парки, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Решение ограничить функционирование организаций с массовым посещением людей связано с необходимостью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе общероссийского голосования по внесению в Конституцию ряда поправок на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Точная дата, на которую переносится голосование, станет известна позже, когда эпидемия пойдет на спад, отметил глава государства в своем экстренном обращении к нации.

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