Минобрнауки отправило студентов на каникулы из-за COVID-19
- 26 марта 2020, 01:29
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Все студенты высших учебных заведений России отправляются на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Это вызвано соображениями профилактики распространения коронавируса. Соответствующий приказ издал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — сказано в приказе.
Высшие учебные заведения не находящиеся в ведении министерства могут принимать самостоятельные решения. Для них документ имеет лишь рекомендательный характер.
Ранее Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям с 16 марта перейти на дистанционное обучение по тем же причинам.
Накануне президент России Владимир Путин в телевизионном обращении к гражданам страны объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. При этом работодатели обязаны оплатить сотрудникам эти дни.
Исключение сделано для структур жизнеобеспечения, в числе которых — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней.
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