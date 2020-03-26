Минобрнауки отправило студентов на каникулы из-за COVID-19

Все студенты высших учебных заведений России отправляются на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Это вызвано соображениями профилактики распространения коронавируса. Соответствующий приказ издал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — сказано в приказе.

Высшие учебные заведения не находящиеся в ведении министерства могут принимать самостоятельные решения. Для них документ имеет лишь рекомендательный характер.

Ранее Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям с 16 марта перейти на дистанционное обучение по тем же причинам.

Накануне президент России Владимир Путин в телевизионном обращении к гражданам страны объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. При этом работодатели обязаны оплатить сотрудникам эти дни.

Исключение сделано для структур жизнеобеспечения, в числе которых — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней.