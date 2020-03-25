Уимблдон могут перенести из-за COVID-19

Главный совет Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) на следующей неделе решит судьбу Уимблдонского теннисного турнира нынешнего года. Его могут отменить или перенести на более поздний срок.

«Беспрецедентная проблема, вызванная коронавирусом, продолжает влиять на наш образ жизни такими способами, о которых мы и не могли догадываться, и мы думаем обо всех тех, кто пострадал в Великобритании и за ее пределами», — признался исполнительный директор AELTC Ричард Льюис.

По его словам, сейчас самым важным является вопрос общественного здравоохранения. AELTC «полон решимости действовать ответственно».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы внести определенность в наши планы на 2020 год, и созвали экстренное заседание главного совета AELTC, на котором будет принято решение, на следующую неделю», — цитирует ТАСС слова Льюиса.

Уимблдонский теннисный турнир должен пройти с 29 июня по 12 июля. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) из-за угрозы распространения коронавируса уже приняли решение приостановить проведение всех соревнований до 7 июня.

Последним из крупных спортивных соревнований была перенесена Олимпиада в Токио. Это решение долго откладывали власти Японии и Международный олимпийский комитет, которым грозили колоссальные убытки из-за срыва Игр.

В России приняли решение досрочно завершить сезон Континентальной хоккейной лиги.