Черногория запретила бесплатную эвакуацию россиян из-за COVID-2019

«Аэрофлот» не может добиться от властей Черногории разрешения на эвакуацию граждан России на родину. В обмен на вывоз россиян от авиакомпании требуют бесплатно привезти 50 черногорцев из Москвы в Тиват, пишет «Интерфакс».

По словам представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, авиакомпания уже несколько раз безрезультатно обращалась к властям Черногории за разрешением на организацию чартерных рейсов. Но российских туристов вывозить просто не дают. «Более сотни человек остались буквально на улице», — подчеркнул он.

«Аэрофлот» уже обратился за содействием к Росавиации и Министерству иностранных дел России. Компания располагает всем необходимым для немедленной эвакуации, осталось только получить разрешение.

При этом источник «Интерфакса» отметил, что власти Черногории планируют осуществить с Россией своеобразный «коронавирусный обмен» гражданами.

«Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями», — приводит агентство слова собеседника.

В Тивате сейчас остаются около одной тысячи пассажиров авиакомпании «Победа». Черногория закрыла границы из-за угрозы распространения COVID-2019 16 марта.

Тем временем российское посольство в Германии призвало сограждан немедленно покинуть территорию ФРГ, пока самолеты «Аэрофлота» еще летают в Берлин.