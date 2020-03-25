Врачам РФ могут разрешить ставить диагноз дистанционно

Проект документа, который разрешает дистанционное проведение медосмотров, постановку диагноза и назначение лечения, внесен в Государственную думу России. Авторы инициативы считают, что поправки повысят доступность врачебной помощи, особенно если речь идет о подозрении на COVID-19.

Авторы поправок в в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» — спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство РФ вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», — сказано в тексте законопроекта.

Сейчас первичный врачебный осмотр должен осуществляться врачом только при личном присутствии пациента. В пояснительной записке к документу указано, что принятие поправок «позволит Правительству РФ в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения».

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором призвал граждан на фоне угрозы распространения коронавируса не полагаться на «русский авось», следовать рекомендациям властей и врачей и «оставаться дома».