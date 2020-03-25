Эксперт: перенос голосования по Конституции повысит доверие к власти

Перенос общероссийского голосования по внесению конституционных поправок на более позднюю дату повысит доверие россиян к власти. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политконсультант Алена Август.

«Это решение свидетельствует о том, что власть действительно заботиться о здоровье и социальном благополучии граждан. Известно, что большая часть конституционных поправок направлена на улучшение социального самочувствия и здоровья россиян. И в сегодняшней ситуации, когда в стране распространяется коронавирус, проводить голосование, конечно, нельзя, поскольку это поставит под удар здоровье наших людей. Поэтому Владимир Путин принял абсолютно правильное решение. Теперь все критики конституционных поправок, заявлявшие, что президент якобы переписывает Конституцию исключительно ради себя, а благополучие людей ему всегда было побоку, попросту замолчат. Сказать им более нечего», — пояснила Август.

Также эксперт оценила распоряжение президента об объявлении следующей недели нерабочей.

«В этой связи очень важно, чтобы и работодатели добросовестно выполняли решения президента, и сами люди относились к ситуации более ответственно. На днях например, всех наших пенсионеров попросили сидеть дома. Но наши пожилые люди, видимо, очень бодренькие, и сидеть дома им сложно. Они продолжают спокойно гулять по улицам, собираться компаниями. Где, спрашивается, их ответственность?» — сказала Алена Август.

Президент «Опоры России» Александр Калинин в свою очередь заявил, что выходная неделя «является, безусловно, нагрузкой на бизнес, однако отечественные предприятия должны это выдержать».



«Речь идет о наших сотрудниках. Их здоровье — это на сегодняшний день главное. Вместе с тем малому и среднему предпринимательству предоставят налоговые льготы и отсрочку по кредитам, а еще введут мораторий на банкротство. Это серьезные меры, которые, я думаю, перекроют убытки российского бизнеса», — заключил наш собеседник.

Ранее президент выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи Владимир Путин анонсировал целый ряд мер, направленный на то, чтобы максимально обезопасить россиян в период эпидемии.

Напомним, что пока неизвестно, на какую именно дату перенесут голосование по конституционным поправкам. По словам президента, дата станет известна, когда эпидемия коронавируса пойдет в России на спад.