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В Москве вновь не подтвердилась смерть от коронавируса

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© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы\Денис Гришкин

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы\Денис Гришкин

Скончавшийся от пневмонии в столичной больнице имени Мухина пациент не был заражен коронавирусом. Это подтвердили анализы. Смерть наступила в результате «недостаточности внутренних органов», заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ведомство, учитывая множество слухов в социальных сетях и Telegram-каналах, выступило с официальными разъяснениями. В департаменте подтвердили диагноз — пневмония.

«Однако причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний — пневмония не была среди них ведущим. Результат анализа на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — заявили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что в столице все анализы больных пневмонией направляются для тестирования на COVID-19, а качество медицинских услуг находится на должном уровне. Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.

«По сообщениям о том, что условия в больнице не соответствуют необходимым нормам, в настоящий момент проводится проверка», — подчеркнули в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, что все случаи «смерти от COVID-19» в Москве, о которых ранее писала пресса, не подтвердились. Причиной летального исхода оказывались другие заболевания.

Тем временем власти столицы утвердили новый порядок госпитализации при заболевании COVID-19. Теперь не всех зараженных повезут в больницу.

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