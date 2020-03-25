Москва утвердила новый порядок госпитализации при COVID-19

С 23 марта в Москве госпитализации подлежат не все заболевшие COVID-2019. В больницу повезут только пожилых людей, беременных женщин, хронических больных или пациентов с тяжелой формой. При определенных условиях инфицированного оставят дома и назначат ему необходимое лечение. Новый порядок определен приказом Департамента здравоохранения города и опубликован на сайте ведомства.

Решение о вызове бригады скорой помощи и госпитализации принимает врач. Он сделает это, если анализы показали наличие COVID-2019 у человека старше 65 лет, беременной женщины или пациента, страдающего от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы.

Эти же категории граждан будут направляться в больницу и при отсутствии положительных результатов анализа на коронавирус, если у пациента с ОРВИ подтверждается хотя бы один из критериев: температура выше 38,5 градусов, частота дыхательных движений около 30 в минуту, уровень насыщенности крови кислородом <90%.

При наличии у любого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 двух и более признаков на фоне лихорадки более пяти суток его также отправят в больницу. Если самочувствие больного нормальное, он останется дома.

В случае совместного проживания с пациентом членов семьи, относящихся к категориям риска (старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность) и невозможности их отселения, независимо от тяжести течения заболевания у пациента, все они также будут госпитализированы.

«При лечении коронавирусной инфекции на дому предписано назначить лечение препаратами „Лопинавир“ и „Ритонавир“ (400мг/100мг каждые 12 часов 14 дней), патогенетическое лечение, регидратирующий раствор, обильное питье, симптоматическая терапия, жаропонижающие средства, парацетамол», — сказано в приказе Депздрава Москвы.

В документе также отмечено, что после выхода из квартиры больного врач должен снять средства индивидуальной защиты, сложить их вместе с одеждой в пакет для медицинских отходов класса В, обработать руки антисептиком и положить пакет в багажное отделение автомобиля для утилизации.

«По завершении вызова, медицинский работник сообщает о круге лиц, с которыми пациент вступал в контакт диспетчеру отделения помощи на дом, с обязательной регистрацией. Диспетчер сообщает данную информации администрации медицинской организации», — отмечено в приказе.

Пациент считается выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на COVID-19, между которыми прошло не менее 48 часов. Указанный алгоритм будет действовать с 23 по 30 марта.

Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек.