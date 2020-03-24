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Штраф за нарушение карантина в Италии повысили до трех тысяч евро

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© Википедия

© Википедия

Граждане Италии, не соблюдающие запрет на перемещения, теперь могут быть оштрафованы на весьма приличную сумму. Размер наказания увеличили до трех тысяч евро. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«В том, что касается наказаний нарушителей, мы ввели штраф, сумма начинается от 400 евро и заканчивается тремя тысячами евро», — цитирует слова Конте «Интерфакс».

Ранее сумма штрафа составляла 206 евро. При этом министерство внутренних дел заявляло о 60 тысячах случаев нарушения карантина. Размер финансовых наказаний в разных регионах Италии мог отличаться. В Ломбардии, где число жертв стало самым значительным, могли оштрафовать на пять тысяч евро.

Конте отметил, что правительство оставляет за собой право устанавливать ограничительные меры, но местные власти могут принимать самостоятельные решения «в рамках общей линии».

При этом премьер отметил, что подавляющая часть населения страны новые правила поведения продолжает соблюдать. Сколько они будут действовать, пока неизвестно.

«Режим ЧП был объявлен до 31 июля. Но это не значит, что и ограничительные меры будут продлены до 31 июля», — отметил Конте, выразив надежду на значительно более раннее снятие всех ограничений.

По последним данным, в Италии COVID-19 заразились около 69 тысяч человек. Страна понесла самые большие потери в мире от пандемии. Уже скончались более 6,8 тысячи итальянцев.

В Италии закрыты все магазины, кафе и рестораны, остановлена работа всех предприятий, которые не имеют стратегического значения. Открыты только продуктовые и аптеки. В начале апреля власти могут принять решение о продлении данного запрета, вызванного пандемией COVID-19.

Ранее стало известно, что коронавирусом заражены три члена экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт».

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