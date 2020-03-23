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Коронавирус мог прилететь в Китай из космоса

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© YouTube

© YouTube

Причиной пандемии COVID-19 могла быть инфекция, занесенная из космоса метеоритом. Такую гипотезу предложили некоторые ученые. Для ее проверки через несколько лет на орбиту Земли запустят устойчивые к перепадам температуры бактерии.

«Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Он якобы вполне мог что-то в себе содержать», — рассказал РИА Новости заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Российский ученый допускает, что версия его коллеги может оказаться верной. Однако для подтверждения гипотезы нужны научные эксперименты. Следует проверить возможность синтеза вирусоподобных ДНК в длительных космических полетах.

В 2023—2024 годах должно состояться любопытное исследование в этой области. Во время запуска научного аппарата «Бион-М-2» в рамках эксперимента «Метеорит» на его обшивке закрепят камни с лунками. Они будут имитировать космическое тело, в выемках и трещинах которого находятся бактерии и материал для синтеза органики — определенный комплекс химических веществ.

Ученые надеются, что смогут подтвердить гипотезу внеземного происхождения жизни на Земле.

«Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе, цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного», — пояснил Ильин.

Падение метеорита, о котором говорят ученые, было отмечено в начале октября вблизи города Сунъюань на северо-востоке Китая. Местные журналисты заявили о вспышке, сделавшей небо «ярким, как белый фазан».

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