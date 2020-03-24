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Правительству предложили разрешить онлайн-торговлю алкоголем с 1 июня

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Бизнес-объединение «Опора России» направило вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко письмо с предложением начать интернет-торговлю алкоголем с 1 июня 2020 года.

Авторы письма просят включить в план первоочередных действий в сфере экономики снятие запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией для всех участников алкогольного рынка, сообщает ТАСС.

В письме также отмечается, что онлайн-торговля алкоголем может стать единственным возможным способом розничных продаж в условиях введения противоэпидемиологических мер из-за коронавируса. В особенности она поддержит малых и средних производителей крафтого пива и сидра, продукция которых не представлена в крупных торговых сетях. Для этих компаний дистанционная торговля может стать единственным каналом сбыта, пишет агентство.

Ранее «Ридус» писал о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети.

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