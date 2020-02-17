В России предложили продавать алкоголь через сайт госуслуг
- 17 февраля 2020, 20:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг.
Как сообщает газета «Известия», свое предложение АКИТ направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.
Согласно предлагаемой схеме, при заказе алкоголя в онлайн-магазине покупателю будет предложено пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС. Затем для подтверждения личности и возраста нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, и только после этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС.
Предполагается, что доставкой алкоголя будут заниматься как курьерские службы, так и «Почта России», пишет издание.
Однако в компании AVG Legal скептически отнеслись к данному эксперименту, заявив, что ЕБС не способна обеспечить его проведение из-за небольшой базы. К тому же потребуется найти способ избежать утечки биометрических данных и их попадания в руки злоумышленников.
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