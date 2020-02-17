В России предложили продавать алкоголь через сайт госуслуг

Для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг.

Как сообщает газета «Известия», свое предложение АКИТ направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.

Согласно предлагаемой схеме, при заказе алкоголя в онлайн-магазине покупателю будет предложено пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС. Затем для подтверждения личности и возраста нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, и только после этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС.

Предполагается, что доставкой алкоголя будут заниматься как курьерские службы, так и «Почта России», пишет издание.

Однако в компании AVG Legal скептически отнеслись к данному эксперименту, заявив, что ЕБС не способна обеспечить его проведение из-за небольшой базы. К тому же потребуется найти способ избежать утечки биометрических данных и их попадания в руки злоумышленников.