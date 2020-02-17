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В России предложили продавать алкоголь через сайт госуслуг

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© pixabay.com

© pixabay.com

Для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг.

Как сообщает газета «Известия», свое предложение АКИТ направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.

Согласно предлагаемой схеме, при заказе алкоголя в онлайн-магазине покупателю будет предложено пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС. Затем для подтверждения личности и возраста нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, и только после этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС.

Предполагается, что доставкой алкоголя будут заниматься как курьерские службы, так и «Почта России», пишет издание.

Однако в компании AVG Legal скептически отнеслись к данному эксперименту, заявив, что ЕБС не способна обеспечить его проведение из-за небольшой базы. К тому же потребуется найти способ избежать утечки биометрических данных и их попадания в руки злоумышленников.

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Полковник в отставке погиб в госпитале МВД, обварившись в душе

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Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

Как отмечает агентство, полковник в отставке проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

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