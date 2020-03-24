Великобритания объявила всеобщий карантин

Жителей Великобритании ожидает всеобщий карантин. Он продлится не менее трех недель. Разрешается выходить на улицу лишь в ряде случаев, иначе национальную систему здравоохранения ждет коллапс, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в обращении к нации.

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Сейчас очень важно замедлить распространение болезни», — сказал британский премьер.

Джонсон поблагодарил всех, кто соблюдал ранее установленные ограничения. Но теперь пришло время новых, еще более жестких.

«Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», — заявил он.

Появление на улице может быть вызвано поездкой на работу, покупкой самого необходимого, медицинскими целями или занятиями спортом не чаще одного раза в день.



Ранее ужесточили меры, связанные с общественными собраниями, в Нидерландах. Голландцам из-за коронавируса запретили собираться более двух человек.