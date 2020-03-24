найти ×
   
  • USD
    80.88
  • EUR
    86.70
СохранитьСохранено0
×

003302

Великобритания объявила всеобщий карантин

Small default
© Twitter

© Twitter

Жителей Великобритании ожидает всеобщий карантин. Он продлится не менее трех недель. Разрешается выходить на улицу лишь в ряде случаев, иначе национальную систему здравоохранения ждет коллапс, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в обращении к нации.

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Сейчас очень важно замедлить распространение болезни», — сказал британский премьер.

Джонсон поблагодарил всех, кто соблюдал ранее установленные ограничения. Но теперь пришло время новых, еще более жестких.

«Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу смогут только по ряду поводов», — заявил он.

Появление на улице может быть вызвано поездкой на работу, покупкой самого необходимого, медицинскими целями или занятиями спортом не чаще одного раза в день.

Ранее ужесточили меры, связанные с общественными собраниями, в Нидерландах. Голландцам из-за коронавируса запретили собираться более двух человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
3711245читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1423118862читать позжечитаю позже

главное


Животные
Общество
Установлено, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Хотя бы какие-то хорошие новости о коронавирусе.

7221841читать позжечитаю позже

Кино
5 причин посмотреть «Человека-невидимку» всем любителям ужасов12 марта

И поклонникам фильмов про призраков в частности.

508867читать позжечитаю позже