В Нидерландах разрешили собираться только по двое

Запрет публичных встреч и мероприятий с числом участников более двух человек ввели власти Нидерландов. Экстренная мера, связанная с распространением в стране коронавируса, будет действовать до 1 июня, сообщил 23 марта на пресс-конференции министр юстиции и безопасности страны Фердинанд Грапперхаус.

Ранее в Нидерландах под запрет попали мероприятия с числом участников более 100 человек, напомнил министр. Теперь вводятся более строгие ограничительные меры.

«Серьезные даже по голландским меркам штрафы будут установлены для тех, кто собирается в группы по трое и больше, если они не придерживаются расстояния в 1,5 метра друг от друга или не являются членами одной семьи», — пояснил Грапперхаус.

Под ограничения не попадают маленькие дети — они рискуют заболеть COVID-19 меньше всех. Министр признал, что запрет серьезно отразится на жизни в стране.

«Мы сами не в восторге. Однако если мы хотим сдержать распространение инфекции, у нас нет другого выбора», — цитирует его слова ТАСС.

Власти возложили контроль над соблюдением новых правил на муниципалитеты. Им позволено вводить дополнительные ограничения, касающиеся ряда общественных мест — парков или пляжей. Штрафные санкции могут быть весьма существенными — до 400 евро.

По словам вице-премьера и министра здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонга, если в семье кто-то заболел простудой, больной и все остальные ее члены не должны выходить на улицы.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что полный карантин в стране не вводится.

«Мы рекомендуем оставаться дома, но если вы хотите подышать свежим воздухом или пойти в магазин, то делайте это в одиночку», — сказал он.

Сейчас в Нидерландах инфицировано более 4,7 тысячи человек. 213 из них скончались. До 6 марта в стране закрыты кафе, бары и рестораны, рекомендована удаленная работа и отказ от международных поездок.

Тем временем в США для борьбы с коронавирусом развернули подразделения национальной гвардии. Власти подчеркнули, что это не означает введения военного положения.