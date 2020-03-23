СМИ Испании сообщили о мертвых стариках в постелях и морге на катке

Военные в Испании начали находить тела стариков в домах престарелых во время процедуры обеззараживания помещений. Пожилые люди умирают прямо в своих постелях. Об этом заявила в интервью местному телеканалу Telecinco министр обороны страны Маргарита Роблес.

Министр подчеркнула, что в большинстве подобных учреждений ситуация остается нормальной, однако в «некоторых резиденциях» военнослужащие нашли людей пожилого возраста, «абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях».

«В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом», — цитирует ТАСС слова министра обороны.

По данным Europa Press, испанские военные уже дважды находили мертвые тела.

Критической ситуация стала на прошлой неделе. За несколько дней в испанских домах престарелых скончались около сотни пожилых людей. Начались прокурорские проверки, а к обеззараживанию и наведению порядка привлекли военнослужащих и спасателей. По последним данным, всего они проверили уже 73 подобных объекта, 14 из которых находятся в Мадриде.

На военных возложена обязанность наводить порядок также в аэропортах, портах, госучреждениях, некоторых улицах и площадях. Всего в стране в борьбе с коронавирусом участвуют примерно 2,8 тысячи военнослужащих.

Тем временем издание Espanol сообщило, что в Мадриде тела умерших от COVID-19 будут хранить в ледовом дворце. Он находится вблизи выставочного комплекса IFEMA, где создали временный госпиталь для заразившихся коронавирусом, и располагает катком с искусственным льдом. Площадь катка — 1800 квадратных метров.

Если временные госпитали развертывают из-за нехватки коек в больницах, то новое назначение для катка в ледовом дворце выбрали из-за переполненности моргов. О предельной загрузке похоронных бюро доложил правительству Испании 23 марта мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес.

По его словам, у сотрудников нет защитных костюмов для работы с трупами инфицированных. Они могут прекратить «оказывать услуги, связанные с отправкой и герметизацией тел, поскольку остались без достаточного количества защитного материала». Правда, с умершими по другим причинам морги продолжат работать, пишет РИА Новости.

Испания по числу жертв и зараженных находится на второй строчке в Европе после Италии. По данным на 23 марта, здесь заболели 33 089 человек, а умерли 2182. 2355 находятся в тяжелом состоянии, 3355 удалось справиться с вирусом. В Мадриде умерли 1263 человека, из них 242 — за последние сутки.

Власти Нидерландов в это время запретили людям собираться более чем по двое.