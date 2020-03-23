США развернут нацгвардию для борьбы с коронавирусом

Подразделения Национальной гвардии США будут развернуты в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Власти штатов Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы нацгвардии окажут эффективную помощь в борьбе с разразившимся кризисом, отметил Трамп.

«Мы подписали то, что должны были, это вступило в силу. Работаем с другими штатами», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Президент подчеркнул, что правительство полностью покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, «чтобы остановить вирус».

«Я говорил со всеми тремя губернаторами, они рады тому, что мы сделаем. Это даст им максимум гибкости в использовании гвардии в борьбе с вирусом, не беспокоясь о затратах», — подчеркнул Трамп.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, присутствовавший на брифинге, заявил, что речь не идет о введении в США военного положения. Подразделения Национальной гвардии будут подчиняться не Вашингтону, а губернаторов штатов.

По последней информации, в США отмечено около 32 тысяч инфицированных коронавирусом и 409 погибших от него.

Тем временем на военной базе в Италии приземлился первый российский самолет с помощью для преодоления кризиса, разразившегося из-за COVID-19.