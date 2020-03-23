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МВФ предсказал глобальную рецессию

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© Flickr

© Flickr

Мировая экономика стоит на пороге рецессии, которая может быть «хуже», чем при глобальном финансовом кризисе 2008 года. Однако Международный валютный фонд (МВФ) уже в 2021 году предполагает восстановление, заявила 23 марта директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере, такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже», — цитирует ТАСС слова Георгиевой по итогам телеконференции министров финансов и руководителей центральных банков стран «большой двадцатки» (G20).

Директор-распорядитель МВФ отметила, что в 2020 году произойдет снижение мирового ВВП.

«Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — добавила она.

Также Георгиева заявила о готовности МВФ потратить на борьбу с последствиями финансового кризиса из-за COVID-19 один триллион долларов.

«Мы готовы использовать всю нашу кредитную емкость в один триллион долларов США», — подчеркнула директор-распорядитель фонда.

Экстренный «виртуальный» саммит G20, проведение которого инициировала Саудовская Аравия, посвящен обсуждению кризиса, вызванного пандемией COVID-2019, а также мерам по его преодолению.

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