G20 проведет «виртуальный саммит» по COVID-2019

Сложная ситуация, сложившаяся в мире в результате пандемии COVID-2019, станет предметом обсуждения на экстренном саммите G20. В связи с угрозой распространения коронавируса, встреча представителей правительств и глав центральных банков стран-членов «большой двадцатки» пройдет в необычном формате — виртуальном. Инициатором проведения стала Саудовская Аравия, однако ранее с соответствующим запросом к сообществу обратились власти Испании.

Как пишут испанские СМИ, премьер-министр Испании Педро Санчес в телефонном разговоре предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки совместного плана действий на фоне распространения коронавируса в мире. Тот ответил согласием и пообещал провести встречу в ближайшие дни.

Группа G20 была создана в 1999 году в ответ на азиатский финансовый кризис. В нее входят представители Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии. Европейский союз отдельно представлен председателями Еврокомиссии и Европейского совета. На встречах присутствуют посланники Совета по финансовой стабильности, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Африканского союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ООН и Всемирного банка.

11 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение COVID-2019 в мире «можно охарактеризовать как пандемию».

