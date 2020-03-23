На главного инфекциониста Ставрополья заведено уголовное дело

В отношении главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, утаившей свою поездку в Испанию, возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ей инкриминируется халатность, а также сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее «Ридус» писал о том, что Санникова посещала Испанию с 6 по 9 марта, а вместо того, чтобы самоизолироваться по возвращении на родину, вышла 10 марта на работу. Спустя неделю ее госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. В итоге экспресс-тест подтвердил наличие у нее COVID-19.

До этого она успела прочитать лекции в Ставропольском медуниверситете, а также поучаствовать в конференции с делегацией Волгоградского медуниверситета и в селекторных совещаниях в краевом минздраве.

Свою вину Санникова признала.



Тем не менее за нее заступился депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, призвавший не заводить на нее уголовное дело. По его словам, во врачебном сообществе сами с ней разберутся и накажут по собственному усмотрению.