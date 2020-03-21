Онищенко пожалел коллегу из Ставрополья, скрывшую поездку в Испанию

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не заводить уголовное дело на главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову, которая утаила свою поездку в Испанию в первой половине марта.

Как сообщал ранее «Ридус», сейчас она находится в реанимации, экспресс-тест подтвердил наличие у нее коронавируса.

Онищенко выступил против того, чтобы Санникову привлекли к уголовной ответственности за ее опрометчивый поступок.

По его словам, во врачебном сообществе сами с ней разберутся и накажут по собственному усмотрению.

При этом Онищенко признал, что «она напортачила». «Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза», — сказал он в беседе с «360».

Ранее стало известно, что Санникова посещала Испанию с 6 по 9 марта, а вместо того чтобы самоизолироваться по возвращении на родину вышла 10 марта на работу. Спустя неделю ее госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. До этого она успела прочитать лекции в Ставропольском медуниверситете, а также поучаствовать в конференции с делегацией Волгоградского медуниверситета и в селекторных совещаниях в краевом минздраве.

В результате Санниковой грозит уголовное преследование по двум статьям УК: за сокрытие информации, создающее опасность для жизни или здоровья людей, и за халатность, повлекшую причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Свою вину она признала.