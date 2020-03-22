найти ×
   
  • USD
    78.04
  • EUR
    84.16
СохранитьСохранено0
×

105460

Первый самолет с российской помощью в борьбе с COVID-19 прибыл в Италию

Small default
© Facebook

© Facebook

Военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил в Италию медиков, вирусологов и оборудование для борьбы с COVID-19. Борт совершил посадку на военной базе Пратика-ди-Маре в 30 километрах к юго-западу от Рима, сообщил ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Это — первый из девяти самолетов российских ВКС, которые привезут специалистов, диагностическое и дезинфекционное оборудование в рамках помощи, обещанной Россией Италии в борьбе с последствиями распространения коронавируса.

Готовность оказать оперативную помощь подтвердил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин. Беседа состоялась 21 марта.

Министерство обороны России создало специальную авиационную группировку для оказания помощи Италии. Девять военно-транспортных самолетов сосредоточены на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Их перебросили из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
27126970читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
6212333читать позжечитаю позже

главное


Экология
Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году

Больше всех достанется Австралии, Северной Америке и Африке.

-106350читать позжечитаю позже

Общество
Китайские военные включились в гонку разработчиков вакцин от COVID-1919 марта

Власти КНР подгоняют ученых, чтобы стать первыми и «не потерять лицо».

-3010898читать позжечитаю позже