Первый самолет с российской помощью в борьбе с COVID-19 прибыл в Италию

Военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России доставил в Италию медиков, вирусологов и оборудование для борьбы с COVID-19. Борт совершил посадку на военной базе Пратика-ди-Маре в 30 километрах к юго-западу от Рима, сообщил ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Это — первый из девяти самолетов российских ВКС, которые привезут специалистов, диагностическое и дезинфекционное оборудование в рамках помощи, обещанной Россией Италии в борьбе с последствиями распространения коронавируса.

Готовность оказать оперативную помощь подтвердил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин. Беседа состоялась 21 марта.



Министерство обороны России создало специальную авиационную группировку для оказания помощи Италии. Девять военно-транспортных самолетов сосредоточены на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Их перебросили из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.