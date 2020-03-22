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Жильцы квартиры в центре Москвы обнаружили полосатую змею

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В московском районе Хамовники хозяева квартиры обнаружили полосатую змею.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, черная с желтыми полосками змея, примерно в метр длиной была найдена в квартире на улице Тимура Фрунзе.

Пока неизвестно, каким образом змея попала в жилое помещение. Обнаружившие ее жильцы сразу же позвонили по телефону вызова экстренных служб 112.

«Спасатели с помощью металлического прута поймали и переместили змею в пластмассовый контейнер», — рассказал собеседник агентства.

В ходе спасательной операции она не пострадала. Ее передали представителям Департамента природопользования Москвы.

Ранее сообщалось, что жительница Тулы, вернувшись из отпуска, обнаружила в своем туалете змею. Оказалось, что в гости к женщине пожаловал полоз, который не является ядовитым.

«Ридус» также писал о том, что в квартиру многодетной семьи в Перми через унитаз пролез полутораметровый питон.

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