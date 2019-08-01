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001701

1,5-метровый питон пролез через унитаз в квартиру пермяков

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© vk.com

© vk.com

В квартиру многодетной семьи в Перми через унитаз пролез полутораметровый питон, сообщает kp.ru.

Хозяйка квартиры рассказала, что вместе с мужем и детьми вернулась домой около 9 часов вечера.

«Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас», — приводит издание слова женщины.

Она добавила, что змея занимала больше половины санузла.

Женщина тут же плотно закрыла дверь в туалет, увела детей в дальнюю комнату и позвала мужа, а он уже вызвал спасателей.

Приехавшие на вызов сотрудники городской службы спасения определили, что в квартиру залез королевский питон.

Поскольку змея эта не ядовитая, один из них взял рептилию голыми руками и положил в мешок.

Змею отвезли в городскую службу спасения, после чего передали в серпентарий.

По данным издания, предположительно, питон жил у кого-то из соседей, правда никто из них в этом не признался.

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