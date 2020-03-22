Меркель ушла на домашний карантин из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение об изоляции и регулярном обследовании на наличие коронавируса в организме. Причиной стал положительный тест на COVID-19 у.е.е врача.

Неприятную новость канцлеру ФРГ сообщили 22 марта перед пресс-конференцией. В пятницу этот врач делал Меркель профилактическую прививку.

«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение кабинета министров ФРГ.

Меркель при этом продолжит выполнять свои должностные обязанности, отмечается в сообщении.

На пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель заявила об ужесточении мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем гражданам предписано находиться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, живущих вместе. Это правило будет действовать в ближайшие две недели.

В Германии закрыты места общественного досуга, рестораны, кафе, клубы и большая часть магазинов. Работают продуктовые супермаркеты, аптеки, зоомагазины. На улице по-прежнему можно появляться для индивидуальных занятий спортом, визитов к врачам и по пути на работу.

Тем временем о заражении коронавирусом заявил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго.