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Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта

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© ru.freepik.com

© ru.freepik.com

Министерство культуры РФ обратилось к российским кинотеатрам с рекомендацией приостановить с 23 марта свою деятельность в связи с распространением коронавируса в стране.

«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что в подписанном главой Минкульта Ольгой Любимовой приказе говорится о том, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее министерство ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов и цирковых представлений.

Напомним, что по постановлению главного санитарного врача Москвы в столице с 21 марта были закрыты бассейны, фитнес-клубы и аквапарки.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся более 52 тысяч пациентов.

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