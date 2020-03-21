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В Москве закрыли бассейны и фитнес-клубы

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© facebook.com

© facebook.com

Из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в столице и увеличения числа зараженных COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о введении с 21 марта в городе дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, данное постановление обязывает руководителей бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта прекратить допуск посетителей до особого распоряжения.

Отмечается также, что в случае невыполнения постановления нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и ввел запрет на проведение массовых мероприятий с число участников, превышающим 50 человек.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросло почти в два раза — с 18 до 35 человек.

В России за сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных достигло 306. Выздоровели 16 человек, случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

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