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В России стали производить многоразовые медицинские маски

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российские швейные предприятия наладили производство многоразовых медицинских масок.

В ближайшее время эти средства защиты начнут поступать в аптеки, сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Практически в ежедневном режиме в стране запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты (СИЗ), заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«К работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Он добавил, что на полную мощность продолжают работать и все производства одноразовых масок.

Первая партия многоразовых масок уже сегодня поступила в Калужскую область. Отмечается, что новые средства защиты для повторного использования нужно всего лишь постирать и прогладить утюгом.

Ранее сообщалось, что при поддержке Минпромторга РФ мануфактура Bosco будет производить в Калуге медицинские маски. Речь идет о миллионах экземпляров.

«Ридус» также разбирался в том, спасут ли маски от заражения Covid-19.

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