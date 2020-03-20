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Мануфактура Bosco занялась производством медицинских масок

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

При поддержке Минпромторга РФ мануфактура Bosco будет производить в Калуге медицинские маски, сообщил глава компании Михаил Куснирович.

По его словам, производство масок началось со вчерашнего дня.

«Мы были одними из первых, кто откликнулся и перепрофилировал производство», — рассказал ТАСС Куснирович.

Он уточнил, что речь идет о миллионах экземпляров, так как производство планируется нарастить вдвое. «Шесть из восьми линий мы отдали под маски», — сказал собеседник агентства, пояснив, что на данном этапе было принято решение поставить в приоритет производство для нужд Минпромторга.

Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, расчетная мощность составляет 20 тысяч масок в день. Сырья, по его словам, хватит для производства 1 млн единиц.

Напомним, в России цены на медицинские маски стали расти еще зимой на фоне новостей о начинающейся в мире эпидемии. Тогда в отдельных регионах средства индивидуальной защиты подорожали в 35 раз.

С этим пытаются бороться как власти, так и частные предприятия. 5 февраля президент РФ Владимир Путин призвал выявлять аптеки, завышающие цены, и лишать их лицензий. А онлайн-ретейлер Ozon с 18 марта ввел ценовые ограниченияна маски и антисептики — не более 1,5 и 4 тысяч рублей соответственно за большие партии.

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