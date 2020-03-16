Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
- 16 марта 2020, 01:08
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Даже голливудские звезды болеют коронавирусом. О своем заражении сообщила в Instagram актриса Ольга Куриленко. Она уже несколько дней находится на карантине.
«Заперли дома после положительного результата теста на коронавирус. Я уже почти неделю болею», — написала Куриленко.
По ее словам, главными симптомами являются лихорадка и усталость.
«Берегите себя и отнеситесь к этому серьезно!» — призвала читателей актриса.
Зрители знают Куриленко по кинолентам «Квант милосердия», «Макс Пэйн», «Центурион» и другим.
Ранее стало известно, что программа «Вечерний Ургант» из-за коронавируса осталась без зрителей.
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