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Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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© Instagram

© Instagram

Даже голливудские звезды болеют коронавирусом. О своем заражении сообщила в Instagram актриса Ольга Куриленко. Она уже несколько дней находится на карантине.

«Заперли дома после положительного результата теста на коронавирус. Я уже почти неделю болею», — написала Куриленко.

По ее словам, главными симптомами являются лихорадка и усталость.

«Берегите себя и отнеситесь к этому серьезно!» — призвала читателей актриса.

Зрители знают Куриленко по кинолентам «Квант милосердия», «Макс Пэйн», «Центурион» и другим.

Ранее стало известно, что программа «Вечерний Ургант» из-за коронавируса осталась без зрителей.

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