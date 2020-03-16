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В Москве запретили мероприятия с участием более 50 человек

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© SERGEI ILNITSKY / EPA / ТАСС

© SERGEI ILNITSKY / EPA / ТАСС

До 10 апреля в столице введен запрет на все массовые мероприятия, как на улице, так и в помещении, если число участников превышает 50.

Соответствующий указ, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным, вступит в силу с 17 марта.

В документе отмечается, что данная мера вызвана ростом числа зараженных коронавирусом. За минувшие выходные в столице были зарегистрированы 20 новых случаев заражения.

Кроме того, москвичам старшего возраста, относящимся к основной группе риска, рекомендовано не выходить из дома без необходимости.

Домашний режим также предписан воспитанникам детских садов и спортивных школ, а с 21 марта по 21 апреля в Москве закроют все школы и учреждения дополнительного образования.

В наземном столичном транспорте водители временно прекратят продавать билеты пассажирам.

На всех москвичей, вернувшихся из США, Великобритании, всех стран Европы, Украины и Белоруссии, распространяется режим самоизоляции на две недели. Это касается и их родственников, проживающих вместе с ними.

По данным на 16 марта, число заразившихся коронавирусом в России достигло 93. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 30 человек.

Ранее «Ридус» писал о том, что Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, в нескольких регионах России планируют продлить весенние школьные каникулы, которые обычно заканчиваются к 28 марта.

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