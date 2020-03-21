Турция закрыла авиасообщение с 46 странами

С целью противодействия распространению коронавируса власти Турции приняли решение прервать авиасообщение с 46 странами, сообщает в субботу агентство «Анадолу».

Данное решение вступило в силу 21 марта в 17.00 по местному времени.

Россия в число этих государств не попала. При этом в списке оказались Украина, Польша, Венгрия, Канада, Финляндия, Португалия, Черногория, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Грузия и Азербайджан, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Италией, Великобританией, Швейцарией, Германией, Францией и Испанией. В связи с этим посольство РФ в Анкаре предупредило россиян об ограничениях на въезд в Турцию.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Турции составляет 670 человек, 9 человек скончались.

Всего в мире на данный момент выявлено около 287 тысяч случаев заражения, умерли около 12 тысяч человек, выздоровели более 93 тысяч.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. Общее количество выявленных случаев достигло 306. Выздоровели 16 человек, случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.