Посольство РФ в Анкаре предупредило об ограничениях на въезд в Турцию

Россияне, посещавшие в течение последних 14 дней 20 стран, въезд из которых турецкие власти закрыли из-за ситуации с коронавирусом, по прибытию в Турцию будут депортироваться, сообщило посольство РФ в Анкаре.

При выявлении случая с подозрением на COVID-19 иностранцев будут направлять в медучреждение для проведения необходимых анализов и возможного последующего помещения на 14-дневный карантин.



Накануне Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами, включая Великобританию и Швейцарию.

В феврале было приостановлено авиасообщение с Китаем, Ираном, Ираком, Южной Кореей и Италией, а с 14 марта — с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.

Общее число стран, с которыми Турция прервала авиасообщение, достигло 20.

По данным на 17 марта, в Турции зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. При этом Турция не входит в число государств, не рекомендованных к посещению Роспотребнадзором и Ростуризмом, сообщается на сайте дипмиссии.



До конца апреля в Турции отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, а также закрыты кинотеатры, кафе, рестораны, парки развлечений, бассейны, сауны, хамамы, массажные кабинеты, спа, термальные источники и спортзалы.



Ранее «Ридус» писал о том, что в Минэкономразвития РФ придумали схему компенсации за отмененные из-за пандемии COVID-19 туры. Ведомство предложило разрешить туроператорам возвращать деньги за туры, отмененные из-за закрытия границ, за счет фонда персональной ответственности.



Напомним, сегодня ВОЗ объявила о том, что за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения коронавирусом по всему миру. По данным ведомства, умерли 862 человека.

