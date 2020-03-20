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Депутат Мосгордумы сравнила советские квартиры с помойкой

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.

Комментируя в Twitter видеоролик, в котором показана квартира с советским интерьером, она заявила: «Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?»

Пользователи Сети не разделили ее мнение.

В интервью «Газете.ру» Стебенкова пояснила, что люди в то время жили фактически в нищете. «Тогда можно было купить на зарплату врача 50 килограммов мяса, а сегодня на зарплату врача можно купить в пять раз больше», — сказала депутат.

По словам Стебенковой, в СССР только представители партноменклатуры жили прекрасно, а на самом деле было все очень уныло и страшно. «Сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше», — убеждена депутат.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Петрозаводске решили уволить начальника управления культуры Анну Лесонен за эмоциональный пост про мусор на улице, в котором она назвала горожан «мразями» и призналась, что ей «не стыдно» за такие мысли.

Кроме того, в Иркутске бывшая глава пресс-службы губернатора области Ирина Алашкевич уволилась после того, как в Сеть была выложена запись речи женщины с голосом, похожим на ее голос. Считалось, что она на планерке обсуждала встречу жителей затопленного Тулуна с президентом России Владимиром Путиным, брезгливо описывая их подобострастие перед главой государства: «Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Также женщина прошлась и по их непрезентабельному внешнему виду.

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