Назвавшая быдлом пострадавших от наводнения чиновница устроилась в музей

Бывшая чиновница Ирина Алашкевич, назвавшая быдлом пострадавших от паводков жителей Тулуна в Иркутской области, устроилась на работу в музей, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с 23 сентября она занимает должность заместителя директора Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутске.

В музее отметили, что бывшую главу пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области утвердили на должность замдиректора по развитию учреждения «согласно ее профессиональным качествам и опыту».

Как сообщал «Ридус», 16 сентября начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения в городе Тулуне, сообщила о своем решении уволиться.

Напомним, ранее в Сеть была выложена запись речи женщины с голосом, похожим на голос Алашкевич. Считалось, что она на планерке обсуждала встречу жителей затопленного Тулуна с президентом России Владимиром Путиным, брезгливо описывая их подобострастие перед главой государства: «Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Также женщина прошлась и по их непрезентабельному внешнему виду.

