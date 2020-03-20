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ЦИК обещает обеспечить безопасность во время голосования по Конституции

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. © Kremlin.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. © Kremlin.ru

Центризбирком РФ принял постановление о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению в Конституцию ряда поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Документ был принят на заседании в пятницу, 20 марта.

В постановлении указано, что из-за распространения коронавируса расширена возможность досрочного голосования, в том числе и вне помещения для голосования. При этом региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования.

Кроме того, начал работать специальный сайт конституция2020.рф, где собрана вся информация о порядке проведения голосования и конституционных поправках.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что против присутствия на участках для голосования по поправкам к Конституции «надзирателей». Вероятно, она имела в виду наблюдателей от всевозможных общественных организаций. «Надзиратели», по мнению Памфиловой, только мешают процессу, пытаясь спровоцировать нарушения, чтобы затем раскритиковать всю процедуру.

Также Памфилова сообщила, что ЦИК готов перенести голосование на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Как писал «Ридус» ранее, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.

Между тем источники РБК сообщили, что Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля с билбордов, информирующих россиян о голосовании по поправкам к Конституции.

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Из-за коронавируса 90% пользователей не смогли зайти на YouTube

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Видеохостинг YouTube стал недоступен для многих россиян в полдень 20 марта согласно данным, представленным сервисом Downdetector. У порядка 90% пользователей европейской части страны и за Уралом не получается зайти на видеохостинг.

В это же время, по сообщению Reuters, YouTube изменил настройки и ограничил качество видео для пользователей странах Евросоюза. Это было сделано для того, чтобы избежать перегрузки сетей в регионах, находящихся на карантине по COVID-19, и в целом не допустить перебоев с интернетом.

Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное разрешение по умолчанию, — сообщает агентство.

Сообщается, что YouTube стал второй компанией после Netflix, которая приняла меры по ухудшению качества видеоконтента после просьбы об этом европейского комиссара по вопросам промышленности Тьерри Бретона. По мнению дипломата, это необходимо сделать для того, чтобы избежать перебоев в работе интернета.

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