ЦИК обещает обеспечить безопасность во время голосования по Конституции

Центризбирком РФ принял постановление о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению в Конституцию ряда поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Документ был принят на заседании в пятницу, 20 марта.

В постановлении указано, что из-за распространения коронавируса расширена возможность досрочного голосования, в том числе и вне помещения для голосования. При этом региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования.

Кроме того, начал работать специальный сайт конституция2020.рф, где собрана вся информация о порядке проведения голосования и конституционных поправках.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что против присутствия на участках для голосования по поправкам к Конституции «надзирателей». Вероятно, она имела в виду наблюдателей от всевозможных общественных организаций. «Надзиратели», по мнению Памфиловой, только мешают процессу, пытаясь спровоцировать нарушения, чтобы затем раскритиковать всю процедуру.

Также Памфилова сообщила, что ЦИК готов перенести голосование на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Как писал «Ридус» ранее, президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Крыма выразил надежду, что 22 апреля граждане примут участие в голосовании и поддержат поправки к Основному Закону. При этом он добавил, что, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, дату проведения общероссийского голосования можно будет сдвинуть.

Между тем источники РБК сообщили, что Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля с билбордов, информирующих россиян о голосовании по поправкам к Конституции.