Мародеры начали бить витрины в Лондоне

Шестеро мужчин сначала попытались украсть несколько бутылок алкоголя из магазина Sainsbury на юге Лондона, однако столкнувшись с сопротивлением охраны, убежали. Позже мародеры вернулись, чтобы отомстить и разбили витрину. Инцидент, произошедший накануне ночью, попал на видео.

О «банде головорезов» рассказала Daily Mail. Как пишет издание, британские магазины из-за угрозы распространения COVID-19 и возможного карантина столкнулись с небывалым наплывом клиентов. Кто-то в итоге решается и на «ночные рейды».

Полиция сообщила о четырех задержанных в результате расследования данного инцидента. Молодых людей в возрасте 20−22 лет подозревают в краже и причинении ущерба.

Представитель Sainsbury назвал произошедшее «позором» и пообещал содействие компании в расследовании. Как рассказали охранники, молодые люди пытались спрятать бутылки в одежде. Их поведение стало агрессивным после замечания охранников.

«Такие ужасные сцены происходят из-за того, что британские супермаркеты находятся под беспрецедентным давлением со стороны клиентов. Оно усиливается на фоне опасений самоизоляции. Сотни покупателей выстраиваются в очереди возле магазинов перед открытием. Ритейлеры уже приняли меры и ввели нормы на покупки, чтобы справиться с ростом панических настроений», — пишет газета.



По данным издания, повышенный спрос привел кое-где даже к столкновениям между покупателями за дефицитные товары — предметы первой необходимости.



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